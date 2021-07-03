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Рэпер Моргенштерн наотрез отказался от вредных привычек после капельницы
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн наотрез отказался от вредных привычек после капельницы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 3 июля. Алишер Моргенштерн отправился со своей возлюбленной в Турцию, где во время своего «медового месяца» получил солнечный удар и отказался от вредных привычек.

Исполнитель поделился, что время, которое он проводит вместе со своей возлюбленной на турецком курорте, лучшее в жизни. По его словам, он не получал столько позитивных и приятных эмоций никогда.

«Даже время на телефон тратить неохота. Закончилось все, как всегда, капельницей. Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю и даже не хочется. Посмотрим, на сколько на этот раз», написал он в Instagram.

Однако, не обошлось без инцидентов. Скандального рэпера «настиг» солнечный удар и он некоторое время пролежал под капельницей. В той же публикации, где было фото с капельницей, Моргенштерн добавил видео, где он проводил концерт перед пустым залом, так как «никто не пришел».

Ранее скандальный рэп исполнитель Алишер Моргенштерн поделился воспоминаниями о самой дорогой проститутке, услугами которой он когда-либо пользовался. Музыкант потратил на эскортницу довольно крупную сумму.

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