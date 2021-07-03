Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 23:22
23:18
Общество
Фанаты сборной Дании спели песню про Артема Дзюбу
23:17
Евро 2020
Англичане удвоили преимущество в матче против украинской сборной
22:59
Общество
Когда не осталось легких: реаниматолог рассказал об аппарате ЭКМО
22:56
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн наотрез отказался от вредных привычек после капельницы
22:51
Весь мир
Гарант экономического роста: в Судане стартовал фестиваль манго
22:42
Общество
Кефир и ряженка могут облегчить состояние организма в жаркую погоду
22:40
Общество
Бледность кожи может указывать на низкое содержание гемоглобина в крови
22:35
Общество
Елена Малышева включила кефир в список продлевающих жизнь продуктов
22:33
Общество
Росстандарт отзывает новые Skoda Octavia и Superb
22:32
Происшествия
Московский дептранс сообщил о возгорании автомобиля в центре столицы
Все новости

Гарант экономического роста: в Судане стартовал фестиваль манго
Весь мир
Гарант экономического роста: в Судане стартовал фестиваль манго
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 3 июля. Двадцать пятый ежегодный фестиваль манго стартовал в столице Судана. В нем участвует ряд компаний, специализирующихся на производстве и продаже летних фруктов.

Мероприятие подготовлено неправительственной организацией «Садоводство» (Filahat Al Basateen), основанной в 1934 году. В течение двух дней более 30 различных сортов манго будет представлено вниманию производителей, экспортеров и специалистов.

«Манго — одна из основных культур, на которую ориентирована сельскохозяйственная экономическая траектория страны. Организовав процесс его производства должным образом, мы добьемся необходимого экономического роста», — заявил министр сельского хозяйства Судана Ат-Тахер Исмаил Харби.

Он сообщил также о начале экспорта данного фрукта в Ливию и о намерении развивать в этом отношении контакты со странами Персидского залива. В свою очередь, глава Центра по дезинфицированию продуктов экспорта Абдель Рахман Мухаммед Абдель Маджид заявил, что 2021-й является годом выращивания манго, а Судан славится разнообразием климата и большими территориями.

Он добавил, что местные предприятия используют самые новейшие европейские технологии замораживания, чтобы поддерживать качество и безопасность продукции. По его словам, страна экспортирует этот фрукт в Дубай, а в настоящее время ведет консультации с турецкими компаниями по данному вопросу.

«Мы экспортируем в Дубай, а также ведем консультации с Турцией, куда направлено множество образцов. Теперь ждем ответа», — сообщил чиновник в интервью для прессы.

Согласно официальной статистике, в 2011 году объем производства манго в Судане достиг 630 тыс. тонн, а экспорта — 1,85 тыс. тонн. Страна обладает огромными природными ресурсами и пахотными территориями площадью 175 млн федданов (более 70 млн гектаров). В то же время лесные богатства оцениваются в 52 млн федданов (более 20 млн га).

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Гарант экономического роста: в Судане стартовал фестиваль манго
судан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru