Гарант экономического роста: в Судане стартовал фестиваль манго

Хартум, 3 июля. Двадцать пятый ежегодный фестиваль манго стартовал в столице Судана. В нем участвует ряд компаний, специализирующихся на производстве и продаже летних фруктов.

Мероприятие подготовлено неправительственной организацией «Садоводство» (Filahat Al Basateen), основанной в 1934 году. В течение двух дней более 30 различных сортов манго будет представлено вниманию производителей, экспортеров и специалистов.

«Манго — одна из основных культур, на которую ориентирована сельскохозяйственная экономическая траектория страны. Организовав процесс его производства должным образом, мы добьемся необходимого экономического роста», — заявил министр сельского хозяйства Судана Ат-Тахер Исмаил Харби.

Он сообщил также о начале экспорта данного фрукта в Ливию и о намерении развивать в этом отношении контакты со странами Персидского залива. В свою очередь, глава Центра по дезинфицированию продуктов экспорта Абдель Рахман Мухаммед Абдель Маджид заявил, что 2021-й является годом выращивания манго, а Судан славится разнообразием климата и большими территориями.

Он добавил, что местные предприятия используют самые новейшие европейские технологии замораживания, чтобы поддерживать качество и безопасность продукции. По его словам, страна экспортирует этот фрукт в Дубай, а в настоящее время ведет консультации с турецкими компаниями по данному вопросу.

«Мы экспортируем в Дубай, а также ведем консультации с Турцией, куда направлено множество образцов. Теперь ждем ответа», — сообщил чиновник в интервью для прессы.

Согласно официальной статистике, в 2011 году объем производства манго в Судане достиг 630 тыс. тонн, а экспорта — 1,85 тыс. тонн. Страна обладает огромными природными ресурсами и пахотными территориями площадью 175 млн федданов (более 70 млн гектаров). В то же время лесные богатства оцениваются в 52 млн федданов (более 20 млн га).