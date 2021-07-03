Елена Малышева включила кефир в список продлевающих жизнь продуктов

Москва, 3 июля. Кефир является одним из продуктов, способствующих долголетию. На это указала врач и телеведущая Елена Малышева.

В кефире, по словам телеведущей, содержатся живые бактерии, улучшающие работу кишечника и положительно влияющие на иммунную систему человека. То же самое можно сказать про йогурт и несладкую простоквашу.

К продуктам, способным продлить жизнь, также относятся яйца. Малышева посоветовала съедать одно яйцо в день. В список влияющих на продолжительность жизни продуктов врач включила и грецкие орехи. В них содержатся антиоксиданты, защищающие клетки.

Малышева ранее назвала продукт, укрепляющий мужское здоровье. Речь идет, по ее словам, о горчице.