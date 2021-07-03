Росстандарт отзывает новые Skoda Octavia и Superb

Москва, 3 июля. Чешская компания Skoda отзывает с российского рынка для ремонта 54 автомобиля Octavia и три автомобиля Superb. Причиной стали проблемы в безопасности.

Дело в том, что из-за производственного брака, вероятно, были установлены передние боковые подушки безопасности, не обеспечивающие заданных производителем характеристик при срабатывании. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Дилеры Skoda проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех транспортных средствах будут заменены передние подушки безопасности.

Ранее на российском авторынке стартовал прием заказов на модель Skoda Rapid в исполнении Sport Edition. Модификация предполагает спортивный облик машины.