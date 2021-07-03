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Темникова перенесла хирургическую операцию «на девчачью тему»
Шоу-бизнес
Темникова перенесла хирургическую операцию «на девчачью тему»
instagram.com  /  @lenatemnikovaofficial

Москва, 3 июля. Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова попала на операционный стол и сейчас отходит от наркоза. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

Хирургическое вмешательство прошло под общим наркозом. Причина операции точно не известна, Темникова лишь уточнила, что процедура была «на девчачью тему».

«Я не говорила вам, но у меня сегодня была назначена операция, которую я очень боялась, под общим наркозом и все такое, сейчас все позади», поделилась с подписчиками Темникова.

Певица Анита Цой ранее рассказала о неприятном последствии перенесенного COVID-19. После болезни она долгое время не хотела заниматься сексом.

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операция наркоз темникова
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