Темникова перенесла хирургическую операцию «на девчачью тему»

Москва, 3 июля. Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова попала на операционный стол и сейчас отходит от наркоза. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

Хирургическое вмешательство прошло под общим наркозом. Причина операции точно не известна, Темникова лишь уточнила, что процедура была «на девчачью тему».

«Я не говорила вам, но у меня сегодня была назначена операция, которую я очень боялась, под общим наркозом и все такое, сейчас все позади», — поделилась с подписчиками Темникова.

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