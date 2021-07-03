Антонов: Вашингтон обратил внимание на заявление Путина об инциденте с Defender

Москва, 3 июля. Соединенные Штаты приняли во внимание заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о возможном участии Пентагона в инциденте с эсминцем HMS Defender в Черном море.

Белый дом считал сигнал президента Путина, который в ходе прямой линии заявил о возможной причастности США в инциденте с нарушением границ территориальных вод в черноморской акватории. Таким мнением поделился посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Ранее отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что выходка НАТО в Черном море может обернуться усилением соперничества между Альянсом и Россией. Военный подчеркнул, что ВМС Великобритании пошли на конфликт ради того, чтобы поддержать Украину.