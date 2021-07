Битва за полуфинал: ФАН ведет текстовую трансляцию матча Украина — Англия

Рим, «Стадио Олимпико». Сборные Украины и Англии бьются за выход в полуфинал Чемпионата Европы по футболу. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию матча.

58" Забарный остановил перспективную атаку англичан прямо у своей штрафной.

55" Деклан Райс покидает поле. На замену вышел капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

53" Англичане сбавили темп. Не спеша перекатывают мяч в центре поля.

50" Шевченко активно жестикулирует на бровке, некоторые украинские фанаты не могут скрыть слез.

49" Третий гол! Харри Кейн забил головой после подачи Шоу с фланга.

???????????????????????????? Harry Maguire doubles the lead for England in Rome ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/tky5OTx0sL — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

46" Харри Магуайр поражает ворота украинцев после подачи Люка Шоу со штрафного. 2:0.

46" Англия сразу же зарабатывает штрафной.

46" Англичане разыгрывают мяч. Второй тайм начался!

⚽️ KICK-OFF!



????️Olimpico in Rome

???????????????????????????????????????? Who will join Spain, Italy and Denmark in the semi-finals?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

45+3" Феликс Брих дает свисток на перерыв.

45+3" Яремчук роняет Магуайра. Между ними перепалка.

45" Судья добавил три минуты к первому тайму.

44" Джейдон Санчо мастерски обыгрывает двоих украинцев. Ярмоленко фолит, чтобы остановить атаку.

42" Шапаренко бьет из-за пределов штрафной! Мимо...

40" Яремчук добрался до штрафной англичан. Он зарабатывает угловой.

39" Санчо пробил прямо во вратаря украинцев Григория Бущана. Однако рефери фиксирует офсайд.

36" Зинченко неудачно пробил по воротам англичан. Мяч блокирует защитник.

???????? Injured Ukraine defender Serhiy Kryvtsov replaced by excited winger Viktor Tsygankov...#EURO2020 pic.twitter.com/mhDx8VhACz — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

34" Сергей Кривцов получил травму. Его меняет Виктор Цыганков, юный талант киевского «Динамо».

32" Мощнейший удар Деклана Райса на добивании! Бущан парирует мяч.

31" Украинцы забились в обороне. Англичане доминируют по итогам первых 30 минут.

28" Шоу делает навес на Кейна! Однако мяч летит выше ворот.

27" Стерлинга сбивают с ног. Рефери Феликс Брих назначает штрафной удар.

26" Стерлинг пробрался в штрафную соперника, однако попал мячом в соперника.

25" После ленивого перекатывания мяча в центре поле англичане перешли в наступление.

21" Опасный прострел Люка Шоу! Однако его партнеры не успели добежать до штрафной украинцев.

20" На земле уже сам Стерлинг. Англичане разыгрывают штрафной.

20" Миколенко возвращается в игру.

19" Рахим Стерлинг ударил по ногам Миколенко. Украинец получает помощь медиков.

16" Вратарь англичан уверенно парирует мяч.

16" Яремчук перехватил мяч в центре поля и понесся к воротам Пикфорда.

12" Уокер проходит по правому флангу. Он зарабатывает аут.

11" Англия теряет мяч. Ярмоленко совершил проход к штрафной, однако потерял мяч.

10" Англичане доминируют на половине поля украинцев. Однако атаковать пока не рискуют.

8" Украинцы держат мяч в центре поля. Однако им не хватает креатива в атаке.

7" Штрафной у ворот Пикфорда. Украинцы загубили момент.

7" Против Караваева нарушил правила Стерлинг. Грязный удар по ногам.

6" Яремчук неудачно прокинул мяч в штрафную англичан. Мяч не дошел до адресата.

???????????????????????????? Harry Kane has now scored 36 goals for England in 59 games ????#EURO2020 pic.twitter.com/Fxk7IeZUhW — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

3" Первая атака англичан завершилась голом! Харри Кейн уверенно поразил ворота украинцев после передачи Стерлинга.

0'' Украинцы разыгрывают мяч.

Составы команд:

Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Безус, Зубков, Тымчик, Довбик.

Главный тренер: Андрей Шевченко.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

Главный тренер: Гарет Саутгейт.