Антонов заявил о неудовлетворенности ряда вопросов по итогам саммита в Женеве

Москва, 3 июля. Запросы на встречи, поданные в Вашингтоне российским послом, были удовлетворены не в полном объеме. Об этом заявил диппредставитель РФ в США Анатолий Антонов.

Серьезных изменений в отношениях между Вашингтоном и Москвой пока нет. Посол в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» напомнил, что со встречи лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошло всего десять дней.

«Да, мы пытаемся сегодня реализовать практические дела, те понимания, которые, как мне показалось, были продемонстрированы нашими лидерами. Что касается нас, мы к этому готовы», — отметил Антонов.

Ранее посол России в Вашингтоне рассказал о позиции США в отношении захваченной дипломатической собственности. Белый дом не собирается возвращать ее Москве.