Постпред РФ при ООН назвал недопустимым политизацию конфликта в эфиопском штате Тыграй

Аддис-Абеба, 3 июля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал про заседание международной организации, на котором обсуждалась ситуация в эфиопском штате Тыграй.

Небензя предостерег коллег от попыток еще больше дестабилизировать ситуацию в африканской республике. Он отметил, что конфликт, который повлек за собой острый гуманитарный кризис, является внутренним делом Эфиопии.

«Призываем всех партнеров Аддис-Абебы поддержать шаги эфиопского правительства в целях возвращения региона к миру, восстановлению нормальной жизни населения. Исходим из того, что в урегулировании внутриэфиопского конфликта решающая роль принадлежит самим эфиопам при содействии, в первую очередь, африканского сообщества», — рассказал постпред РФ.

Небензя также прокомментировал проект резолюции по ситуации с правами человека в Тыграе. По его словам, в документе прослеживаются обвинительные высказывания в сторону эфиопских властей.

«Знаем о том, что группа западных стран внесла на рассмотрение 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве проект резолюции по ситуации с правами человека в Тыграе, который, как нам представляется, грешит обвинительным уклоном в отношении руководства ФДРЭ. Разделяя озабоченность наличием право человеческих проблем, вызванных конфликтом в Тыграе, считаем, что целью принятия такого документа должно служить не желание обвинять и наказывать, а стремление помогать преодолевать и предотвращать попрания прав человека, какой бы стороной они не совершались», — подчеркнул спикер.

Постпред РФ добавил, что Москва стремится помочь Эфиопии стабилизировать ситуацию и также отвергает любые попытки политизировать конфликт в штате Тыграй:

«В заключение хотели бы подтвердить готовность Российской Федерации продолжать способствовать нормализации положения в штате. Считаем неприемлемой политизацию этой проблемы. Ситуация в Тыграе должна оставаться внутренним делом Эфиопии, вмешательство Совета Безопасности в ее разрешение полагаем контрпродуктивным».

Ранее сообщалось, что Небензя назвал все обвинения в адрес российских инструкторов в докладе ООН по ЦАР безосновательными. Политик объяснил, что авторы документа приписали преступления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» отечественным специалистам, что является недопустимым.