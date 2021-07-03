Постпред РФ при ООН назвал недопустимым политизацию конфликта в эфиопском штате Тыграй

Аддис-Абеба, 3 июля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал про заседание международной организации, на котором обсуждалась ситуация в эфиопском штате Тыграй.
Небензя предостерег коллег от попыток еще больше дестабилизировать ситуацию в африканской республике. Он отметил, что конфликт, который повлек за собой острый гуманитарный кризис, является внутренним делом Эфиопии.
«Призываем всех партнеров Аддис-Абебы поддержать шаги эфиопского правительства в целях возвращения региона к миру, восстановлению нормальной жизни населения. Исходим из того, что в урегулировании внутриэфиопского конфликта решающая роль принадлежит самим эфиопам при содействии, в первую очередь, африканского сообщества», — рассказал постпред РФ.
Небензя также прокомментировал проект резолюции по ситуации с правами человека в Тыграе. По его словам, в документе прослеживаются обвинительные высказывания в сторону эфиопских властей.
«Знаем о том, что группа западных стран внесла на рассмотрение 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве проект резолюции по ситуации с правами человека в Тыграе, который, как нам представляется, грешит обвинительным уклоном в отношении руководства ФДРЭ. Разделяя озабоченность наличием право человеческих проблем, вызванных конфликтом в Тыграе, считаем, что целью принятия такого документа должно служить не желание обвинять и наказывать, а стремление помогать преодолевать и предотвращать попрания прав человека, какой бы стороной они не совершались», — подчеркнул спикер.
Постпред РФ добавил, что Москва стремится помочь Эфиопии стабилизировать ситуацию и также отвергает любые попытки политизировать конфликт в штате Тыграй:
«В заключение хотели бы подтвердить готовность Российской Федерации продолжать способствовать нормализации положения в штате. Считаем неприемлемой политизацию этой проблемы. Ситуация в Тыграе должна оставаться внутренним делом Эфиопии, вмешательство Совета Безопасности в ее разрешение полагаем контрпродуктивным».
Ранее сообщалось, что Небензя назвал все обвинения в адрес российских инструкторов в докладе ООН по ЦАР безосновательными. Политик объяснил, что авторы документа приписали преступления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» отечественным специалистам, что является недопустимым.
«Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история: безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей — русские. И с элементами фотошопа», — резюмировал Небензя.