Бабушка сестер Хачатурян умерла от коронавируса

Москва, 3 июля. Лариса Тодика поступила в больницу в Коммунарке в начале июня текущего года. У бабушки сестер Хачатурян диагностировали коронавирус.

Медики на протяжении двух недель боролись за жизнь 63-летней женщины. Смерть подтвердили еще 28 июня. В минувшую пятницу, 2 июля 2021 года, ее похоронили, передают информационные издания.

Лариса Тодика была матерью Аурелии, бывшей жены предпринимателя и мецената Михаила Хачатуряна, и бабушкой трех внучек. Девушек обвиняют в групповом убийстве отца, которое было совершено три года назад.

Коронавирус не щадит никого. Им заражаются дети, молодые и здоровые люди, пожилые граждане. Болезнь поражает и знаменитостей. Сейчас с инфекцией борются певица МакSим, рэп-исполнитель Гуф, музыкант Петр Мамонов.