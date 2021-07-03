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Бабушка сестер Хачатурян умерла от коронавируса

  /   Обновлено: 03 июля 2021 21:41
Общество
Бабушка сестер Хачатурян умерла от коронавируса
pixabay.com

Москва, 3 июля. Лариса Тодика поступила в больницу в Коммунарке в начале июня текущего года. У бабушки сестер Хачатурян диагностировали коронавирус.

Медики на протяжении двух недель боролись за жизнь 63-летней женщины. Смерть подтвердили еще 28 июня. В минувшую пятницу, 2 июля 2021 года, ее похоронили, передают информационные издания.

Лариса Тодика была матерью Аурелии, бывшей жены предпринимателя и мецената Михаила Хачатуряна, и бабушкой трех внучек. Девушек обвиняют в групповом убийстве отца, которое было совершено три года назад.

Коронавирус не щадит никого. Им заражаются дети, молодые и здоровые люди, пожилые граждане. Болезнь поражает и знаменитостей. Сейчас с инфекцией борются певица МакSим, рэп-исполнитель Гуф, музыкант Петр Мамонов.

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