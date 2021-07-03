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Крым готовится к встрече Александра Лукашенко
Политика
Крым готовится к встрече Александра Лукашенко
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 3 июля. Российская Федерация ждет визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на территорию полуострова Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что провокации Запада по подрыву экономической устойчивости Белоруссии не сработали и не сработают. По его словам, народ является самым ценным достоянием Белоруссии.

Лукашенко также добавил, что менталитету белорусов не свойственны насаждаемые культ наживы и индивидуализм. Президент республики подчеркнул, что провокации Запада не сработали и не сработают.

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