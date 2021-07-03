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NdjoniSango: ЕС шантажирует ЦАР заморозкой финансовой помощи в размере 30 миллионов евро
Весь мир
NdjoniSango: ЕС шантажирует ЦАР заморозкой финансовой помощи в размере 30 миллионов евро
pixabay.com  /  user:569659

Банги, 3 июля. Европейский союз больше не намерен финансово поддерживать ЦАР, об этом сообщили журналисты центральноафриканского издания NdjoniSango.

«Когда наша страна только оправилась от неоколониализма, ЦАР вновь испытывает дипломатическое давление европейских стран. На этот раз Европейский союз угрожает отказаться отправлять 30 миллионов евро в африканскую республику», — напомнили аналитики информационного агентства.

Эксперты подчеркнули, что подобные выпады со стороны Европы вызваны эффективным сотрудничеством России и Центральноафриканской Республики. Дело в том, что специалисты из РФ обучили местных военнослужащих, которые впоследствии сокрушили боевиков из «Коалиции патриотов за перемены». Последние под руководством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе попытались совершить государственный переворот и захватить власть.

NdjoniSango: ЕС шантажирует ЦАР заморозкой финансовой помощи в размере 30 миллионов евро
wikipedia.org  / UNDP / CC BY-SA 2.0

Бозизе пользуется большой поддержкой со стороны Франции и сейчас укрывается в Чаде, поскольку объявлен в розыск на территории ЦАР. Журналисты NdjoniSango считают, что ЕС не успокоится, пока россияне находятся в республике.

«Они думают, что только европейцы могут обучать наших бойцов. Если мы поддадимся им и выполним их условия, то только тогда Европейский союз начнет отправлять финансовую помощь», — резюмировали в издании.

Однако последние события говорят о том, что центральноафриканское руководство не намерено менять курс. Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил об увеличении количества отечественных инструкторов в ЦАР.

«Количество инструкторов увеличивается до 1135 человек. Все происходит по международным правилам, и об этом уведомляется ООН.

В последнее время в Банги прибыло и приступило к работе еще 153 инструктора. Все прошли жесткий отбор и не посрамят Отечество на дальних рубежах», — заявил Иванов.

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евросоюз африка цар
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