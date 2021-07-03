Вандалы осквернили могилу Максима Марцинкевича в Москве

Москва, 3 июля. Могила Максима Тесака Марцинкевича на Кунцевском кладбище в Москве пострадала в результате действий вандалов. Неизвестные попытались сжечь место захоронения националиста.

Соответствующий снимок появился в социальных сетях. На нем запечатлена могила Тесака с сожженным портретом. Рядом с табличкой, где была фотография умершего, разбросаны обугленные куски бумаги.

Тесак скончался в сентябре прошлого года, его тело нашли в одиночной камере следственного изолятора в Челябинске. Согласно официальной версии, националист совершил самоубийство, однако его родные отказываются в это верить.

Журналисты ранее посетили могилу режиссера Сергея Бондарчука и удивились отсутствию памятника. На месте захоронения кинодела не было даже таблички с указанием информации о покойном.