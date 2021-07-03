Когда не осталось легких: реаниматолог рассказал об аппарате ЭКМО

Вся страна следит за состоянием здоровья певицы Марины Абросимовой, более известной публике как МакSим. На сегодняшний день артистка находится в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Давайте разберемся, что это за способ лечения. Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков в разговоре с ФАН рассказал об аппарате ЭКМО и случаях его применения.

По словам эксперта, экстракорпоральная мембранная оксигенация — это крайняя мера, это попытка спасти «тяжелых» пациентов.

«Применяется ЭКМО тогда, когда пациент уже не может быть обеспечен кислородом и выведением углекислого газа даже современным методом ИВЛ, а они довольно развиты, есть очень много разных методик, приемов. Это крайне тяжелый контингент больных. Это люди, у которых практически не осталось легких», — говорит реаниматолог.

По словам специалиста, сам по себе аппарат ЭКМО — это искусственные легкие. Он подает кислород в кровь, выводит углекислый газ. «Искусственные легкие» необходимы в случае, если легкие пациента сильно поражены и не восстанавливаются.

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«Мы можем заменить естественные легкие искусственными на неделю или на две, но это нельзя сделать на всю жизнь», — отмечает Афончиков.

Выживаемость после аппарата ЭКМО равна разве что чуду, однако в медицинской практике такие случаи есть.

«Иммунная система пациента должна справиться с вирусом, не разрушив при этом организм. Здесь встает вопрос адекватности иммунного ответа организма. С одной стороны, он должен быть достаточно мощным, чтобы победить вирус, но с другой — он не должен быть слишком мощным, чтобы разрушить организм», — отмечает собеседник ФАН.

Говоря об ЭКМО, Вячеслав Афончиков отметил, что единственное верное решение, чтобы оградить себя от встречи с аппаратом ЭКМО, — вакцинация. И сделать прививку стоило еще полгода назад, «чтобы сейчас не обсуждать пациентов, которым необходим ЭКМО».

Ранее группа британских ученых разработала расширенный перечень рекомендаций по раннему выявлению COVID-19. Данные были опубликованы в журнале BMJ.