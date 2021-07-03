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«Раковая опухоль на теле республики»: власти ЦАР намерены бороться с коррупцией
Весь мир
«Раковая опухоль на теле республики»: власти ЦАР намерены бороться с коррупцией
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 3 июля. Центральноафриканские власти одобрили предварительный законопроект о борьбе с коррупцией.

Как и другие страны, ЦАР сталкивается с проблемой взяточничества и воровства в государственных и частных отраслях. Инициативу приняли по итогам трехдневного семинара, организованного Национальным комитетом по борьбе с коррупцией (CNLC).

Глава организации Серж Сингха выразил беспокойство по поводу экономических преступлений, которые наносят ущерб благосостоянию граждан.

«Коррупция — раковая опухоль на теле Центральноафриканской Республики», — посетовал он.

Эксперт заявил, что президент республики Фостен-Арканж Туадера уже давно проявил неподдельный интерес к данной теме и намерен решать этот вопрос в ближайшее время.

«Наш национальный лидер желает усилить меры по борьбе с коррупцией в ЦАР, его политическая воля поможет нам. Мы будем сражаться с этим злом совместно», — подчеркнул Сингха.

Согласно законопроекту, нарушителю грозит тюремное заключение на срок до десяти лет, а также внушительные штрафы. Руководство комитета CNLC выразило надежду на то, что государство направит больше средств на борьбу с коррупцией в дальнейшем.

Ранее сообщалось о том, что глава ЦАР приступил к поэтапному восстановлению страны, после того как Вооруженные силы республики при поддержке российских инструкторов разбили боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

В рамках обращения к Совету министров Туадера предупредил, что те, кто не готов работать на благо страны, должны расстаться с занимаемой должностью.

«Вам необходимо защищать и реализовывать решения, принятые в Совете министров, независимо от ваших личных взглядов или мнения», — напомнил центральноафриканский лидер.

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коррупция закон цар
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