Тренерский штаб Украины озвучил стартовый состав на матч Евро-2020 против Англии

Рим, 3 июля. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч четвертьфинала чемпионата Европы. Информация опубликована на официальном сайте УЕФА.

За цвета сборной Украины с начала матча будут играть Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко и Караваев. Ворота будет защищать Бущан.

Матч между командами Англии и Украины пройдет в Риме. Сборные начнут бороться за путевку в полуфинал в 22:00 по московскому времени.

В последнем матче 1/8 финала Евро-2020 украинцы одержали волевую победу над сборной Швеции. Встреча двух команд проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко.