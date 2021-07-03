Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 21:51
21:46
Политика
Антонов заявил о неудовлетворенности ряда вопросов по итогам саммита в Женеве
21:45
Политика
Крым готовится к встрече Александра Лукашенко
21:41
Весь мир
Постпред РФ при ООН назвал недопустимым политизацию конфликта в эфиопском штате Тыграй
21:35
Весь мир
NdjoniSango: ЕС шантажирует ЦАР заморозкой финансовой помощи в размере 30 миллионов евро
21:34
Общество
Бабушка сестер Хачатурян умерла от коронавируса
21:29
Происшествия
Вандалы осквернили могилу Максима Марцинкевича в Москве
21:28
Спорт
Тренерский штаб Украины озвучил стартовый состав на матч Евро-2020 против Англии
21:27
Весь мир
«Раковая опухоль на теле республики»: власти ЦАР намерены бороться с коррупцией
21:21
Весь мир
Премьер-министр Ливии пригласил Путина посетить Триполи
21:11
Общество
Николай Цискаридзе оценил идею Вина Дизеля сделать мюзикл по мотивам «Форсажа»
Все новости

Тренерский штаб Украины озвучил стартовый состав на матч Евро-2020 против Англии
Спорт
Тренерский штаб Украины озвучил стартовый состав на матч Евро-2020 против Англии
Global Look Press  /  Razvan Pasarica/SPORT PICTURES v

Рим, 3 июля. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч четвертьфинала чемпионата Европы. Информация опубликована на официальном сайте УЕФА.

За цвета сборной Украины с начала матча будут играть Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко и Караваев. Ворота будет защищать Бущан.

Матч между командами Англии и Украины пройдет в Риме. Сборные начнут бороться за путевку в полуфинал в 22:00 по московскому времени.

В последнем матче 1/8 финала Евро-2020 украинцы одержали волевую победу над сборной Швеции. Встреча двух команд проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Тренерский штаб Украины озвучил стартовый состав на матч Евро-2020 против Англии
украина англия уефа евро-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru