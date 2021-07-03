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Общество
Николай Цискаридзе оценил идею Вина Дизеля сделать мюзикл по мотивам «Форсажа»
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Николай Цискаридзе оценил идею Вина Дизеля сделать мюзикл по мотивам «Форсажа»
Общество
Николай Цискаридзе оценил идею Вина Дизеля сделать мюзикл по мотивам «Форсажа»
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 3 июля. Народному артисту России, балетмейстеру и танцовщику Николаю Цискаридзе понравилась идея американского актера Вина Дизеля поставить мюзикл «Форсаж».

Исполнитель главной роли в популярной франшизе «Форсаж» Вин Дизель ранее поделился необычными планами. Он заявил журналистам, что продюсеры готовы снять десятую часть. Артист не исключил, что у истории о Доминике Торетто появятся спин-офф и мюзикл.

«Ну и хорошо, Господи, прекрасно. Если это красиво будет и музыкально, почему нет», — заявил Николай Цискаридзе в интервью изданию News.ru.

В конце июня Вин Дизель сообщил о завершении съемок новых «Хроник Риддика». Межгалактическая трилогия получит продолжение спустя почти десять лет.

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цискаридзе форсаж мюзикл
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