Николай Цискаридзе оценил идею Вина Дизеля сделать мюзикл по мотивам «Форсажа»

Москва, 3 июля. Народному артисту России, балетмейстеру и танцовщику Николаю Цискаридзе понравилась идея американского актера Вина Дизеля поставить мюзикл «Форсаж».

Исполнитель главной роли в популярной франшизе «Форсаж» Вин Дизель ранее поделился необычными планами. Он заявил журналистам, что продюсеры готовы снять десятую часть. Артист не исключил, что у истории о Доминике Торетто появятся спин-офф и мюзикл.

«Ну и хорошо, Господи, прекрасно. Если это красиво будет и музыкально, почему нет», — заявил Николай Цискаридзе в интервью изданию News.ru.

В конце июня Вин Дизель сообщил о завершении съемок новых «Хроник Риддика». Межгалактическая трилогия получит продолжение спустя почти десять лет.