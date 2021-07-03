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Пушков порекомендовал Кулебе вернуться в реальность после слов о НАТО
Политика
Пушков порекомендовал Кулебе вернуться в реальность после слов о НАТО
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 3 июля. Главе МИД Украины Дмитрию Кулебе стоит вернуться в реальность и понять, что весь мир не стоит горой за Киев. Об этом в Telegram-канале написал сенатор России Алексей Пушков.

В беседе с журналистами американских СМИ дипломат заявил о риске усиления российского влияния в Черном море. По его словам, Москва «может спровоцировать» Запад на некие действия.

Однако тут же он выражает сомнения, что Россия не пойдет на полномасштабную конфронтацию с НАТО. Ведь у Москвы в таком случае «не будет шансов», сказал Кулеба.

Комментируя интервью главы МИД Украины, Пушков ответил возмущением. Украинский дипломат говорит так, будто Киев является членом НАТО. Кроме того, он не получил никаких гарантий защиты от Альянса, пояснил Пушков.

По словам сенатора, Дмитрий Кулеба должен выйти из мира фантазий. Весь мир не стоит горой за Украину, подытожил сенатор.

Ранее Пушков осудил закон о коренных народах Украины. Проект ведет «официальную дискриминацию», подчеркнул сенатор.

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украина пушков мид кулеба
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