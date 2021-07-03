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Настя Каменских рассказала, что не принимала свое тело из-за критики общества
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала, что не принимала свое тело из-за критики общества
instagram.com  /  @kamenskux

Киев, 3 июля. Украинская поп-дива Анастасия Каменских приняла участие в эффектной фотосессии для глянцевого журнала. Стилисты подобрали звезде образ в ее любимом мексиканском стиле.

Артистка попозировала перед объективом камеры в полупрозрачном облегающем платье, расшитом яркими цветами. Мексиканский образ Насти Каменских дополнил массивный обруч со стразами. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства фигуры певицы. После похудения артистка может похвастаться, тонкой талией и пикантными изгибами.

Сама Каменских рассказала, что главный секрет ее преображения не похудение, а долгая работа над собой. По словам звезды, сейчас она действительно сильная и уверенная в себе девушка, но еще несколько лет назад ей было сложно смотреть в зеркало. Певица не принимала собственное тело из-за постоянно критики фанатов.

«Я чувствовала давление общества <...> Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так!» — рассказала Каменских в своем Instagram-аккаунте.

Звезде потребовалось немало времени, чтобы перестать гнаться за мифическим идеалом, который ей навязывает общество. По словам артистки, она осознала, что «ее тело — ее дело», поэтому теперь принимает себя такой, какая она есть. Каменских отметила, что она продолжает совершенствоваться, однако теперь делает это от любви к себе, а не под давлением окружающих.

Недавно Настя Каменских призналась, что в начале карьеры богатые мужчины предлагали ей интим за деньги. Спасал звезду от таких предложений рэпер Потап, за которого она вышла замуж в 2019 году.

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Все новости / Шоу-бизнес / Настя Каменских рассказала, что не принимала свое тело из-за критики общества
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