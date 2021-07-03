Бритни Спирс могла солгать на суде по делу об опеке

Лос-Анджелес, 3 июля. Известная американская певица и танцовщица Бритни Спирс могла дать ложные показания на слушаниях по делу об опеке против своего отца Джейми Спирса.

На суде артистка заявила, что в 2018 году ее заставили отправиться в европейский тур. Она утверждала, что менеджеры вынудили ее подписать документы, обязывающие дать концерты, пишет портал TMZ.

Однако источники настаивают, что тогда все было по-другому. У Бритни Спирс не было выступлений в США и она сама упрашивала организовать ей тур. В какой-то момент звезда просто не захотела выходить на сцену и придумала историю, которую потом озвучила в суде.

Ранее поп-принцесса нулевых потребовала, чтобы Джейми Спирса освободили от опекунства. По ее словам, отец всегда самостоятельно распоряжался заработанными дочерью деньгами и даже решал, с кем ей общаться. Вокалистка также рассказала, что ей прописали литий, который со временем вызывает деменцию.