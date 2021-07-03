Нетребко в ажурном платье у бассейна восхитила поклонников

Кальяри, 3 июля. Известная российская оперная певица Анна Нетребко похвасталась в Instagram стильной фотосессией, которую ей организовал фотограф Джулиан Харгрейвс на Сардинии.

Анна Нетребко отправилась вместе с родными на отдых в Сардинию. Звезда мировой сцены очень быстро загорела и приняла участие в фотосессии. Она примерила роскошные ажурные наряды Dolce & Gabbana и массивные золотые украшения. Съемка прошла на пляже и рядом с бассейном.

«Коротко о главном — Сардиния. Дольче Габбана, Шопард» — заявила звезда.

Публикация Нетребко всего за несколько часов набрала почти 30 тысяч лайков и сотни комментариев. Певицу назвали «красоткой», «яркой женщиной», «мечтой».

«Женщина-праздник! Женщина ярких нарядов и ураган позитива! Фотограф в восторге от дивы!»; «Эти украшениям повезло оказаться на вашей шее», — отреагировали восхищенные пользователи.

Ранее блогер Лена Миро призналась, что завидует Анне Нетребко, потому что рядом с ней оказался такой идеальный мужчина, как Юсиф Эйвазов. Супруг не требует от нее родить ему ребенка и очень трепетно относится к жене.