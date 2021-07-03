Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 21:51
21:46
Политика
Антонов заявил о неудовлетворенности ряда вопросов по итогам саммита в Женеве
21:45
Политика
Крым готовится к встрече Александра Лукашенко
21:41
Весь мир
Постпред РФ при ООН назвал недопустимым политизацию конфликта в эфиопском штате Тыграй
21:35
Весь мир
NdjoniSango: ЕС шантажирует ЦАР заморозкой финансовой помощи в размере 30 миллионов евро
21:34
Общество
Бабушка сестер Хачатурян умерла от коронавируса
21:29
Происшествия
Вандалы осквернили могилу Максима Марцинкевича в Москве
21:28
Спорт
Тренерский штаб Украины озвучил стартовый состав на матч Евро-2020 против Англии
21:27
Весь мир
«Раковая опухоль на теле республики»: власти ЦАР намерены бороться с коррупцией
21:21
Весь мир
Премьер-министр Ливии пригласил Путина посетить Триполи
21:11
Общество
Николай Цискаридзе оценил идею Вина Дизеля сделать мюзикл по мотивам «Форсажа»
Все новости

Нетребко в ажурном платье у бассейна восхитила поклонников

  /   Обновлено: 03 июля 2021 21:01
Шоу-бизнес
Нетребко в ажурном платье у бассейна восхитила поклонников
Prt Scr youtube.com  /  Metropolitan Opera

Кальяри, 3 июля. Известная российская оперная певица Анна Нетребко похвасталась в Instagram стильной фотосессией, которую ей организовал фотограф Джулиан Харгрейвс на Сардинии.

Анна Нетребко отправилась вместе с родными на отдых в Сардинию. Звезда мировой сцены очень быстро загорела и приняла участие в фотосессии. Она примерила роскошные ажурные наряды Dolce & Gabbana и массивные золотые украшения. Съемка прошла на пляже и рядом с бассейном.

«Коротко о главном — Сардиния. Дольче Габбана, Шопард» — заявила звезда.

Публикация Нетребко всего за несколько часов набрала почти 30 тысяч лайков и сотни комментариев. Певицу назвали «красоткой», «яркой женщиной», «мечтой».

«Женщина-праздник! Женщина ярких нарядов и ураган позитива! Фотограф в восторге от дивы!»;

«Эти украшениям повезло оказаться на вашей шее», — отреагировали восхищенные пользователи.

Ранее блогер Лена Миро призналась, что завидует Анне Нетребко, потому что рядом с ней оказался такой идеальный мужчина, как Юсиф Эйвазов. Супруг не требует от нее родить ему ребенка и очень трепетно относится к жене.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Нетребко в ажурном платье у бассейна восхитила поклонников
Анна Нетребко фото съемка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru