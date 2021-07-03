Сборная Дании стала третьим полуфиналистом Евро-2020

Баку, 3 июля. Датская сборная победила чешскую национальную команду и вышла в 1/2 финала чемпионата Европы по футболу.

Третий четвертьфинальный матч Евро-2020 завершился на стадионе «Олимпийский» в Баку 3 июля. Сборная Дании открыла счет уже на пятой минуте игры. Полузащитник Томас Дилейни вывел номинальных гостей вперед. Незадолго до перерыва Каспер Дольберг увеличил преимущество датской команды. На 49-й минуте матча Патрик Шик сократил отставание сборной Чехии. Форвард забил пятый мяч на турнире и сравнялся с Криштиану Роналду, который возглавлял список лучших бомбардиров Евро-2020.

Сборная Дании победила и вышла в полуфинал континентального первенства. Соперником команды Каспера Юльманна станет победитель матча между Украиной и Англией. Эта игра начнется в 22 часа по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и защитник команды Александр Зинченко проигнорировали требование говорить на государственном языке. Они отвечали на вопросы журналистов на русском.