Дарья Мороз восхитила поклонников трогательными фотографиями с дочерью

Москва, 3 июля. Заслуженная артистка России Дарья Мороз выложила в Сеть нежные снимки со своей десятилетней дочерью, родившейся в браке с режиссером Константином Богомоловым.

Трогательные семейные кадры появились в Instagram-аккаунте актрисы. На снимках Анна Богомолова нежно сзади обнимает маму за плечи. Судя по всему, в отношениях между актрисой и ее подрастающим ребенком царят исключительно гармония, взаимопонимание и любовь.

«Мы с Анной Константиновной желаем вам хороших летних деньков и настроения», – подписала публикацию Дарья Мороз, добавив к ней хештег «мама умиляется, папа гордится».

Поклонники знаменитости отреагировали на ее пропитанной родительской любовью пост. Своим восхищением подписчики поделились в комментариях под снимком.

«Великолепные»; «Вы такие классные, девчонки!»; «Безусловная любовь»; «Такие прелестные! И вам отличных выходных», — лаконично выразили свой восторг пользователи Сети.

Ранее актриса рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось справляться во время съемок третьего сезона сериала «Содержанки». Обстановкой на съемочной площадке руководил ее отец.