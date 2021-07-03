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Дарья Мороз восхитила поклонников трогательными фотографиями с дочерью
Шоу-бизнес
Дарья Мороз восхитила поклонников трогательными фотографиями с дочерью
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 3 июля. Заслуженная артистка России Дарья Мороз выложила в Сеть нежные снимки со своей десятилетней дочерью, родившейся в браке с режиссером Константином Богомоловым.

Трогательные семейные кадры появились в Instagram-аккаунте актрисы. На снимках Анна Богомолова нежно сзади обнимает маму за плечи. Судя по всему, в отношениях между актрисой и ее подрастающим ребенком царят исключительно гармония, взаимопонимание и любовь.

«Мы с Анной Константиновной желаем вам хороших летних деньков и настроения», – подписала публикацию Дарья Мороз, добавив к ней хештег «мама умиляется, папа гордится».

Поклонники знаменитости отреагировали на ее пропитанной родительской любовью пост. Своим восхищением подписчики поделились в комментариях под снимком.

«Великолепные»;

«Вы такие классные, девчонки!»;

«Безусловная любовь»;

«Такие прелестные! И вам отличных выходных», — лаконично выразили свой восторг пользователи Сети.

Ранее актриса рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось справляться во время съемок третьего сезона сериала «Содержанки». Обстановкой на съемочной площадке руководил ее отец.

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фото дарья мороз анна богомолова
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