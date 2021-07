Трамп проведет второй предвыборный митинг во Флориде

Сарасота, 3 июля. Бывший президент США Дональд Трамп 4 июля проведет митинг в Сарасоте, штат Флорида. Это его второе мероприятие в рамках предвыборной кампании и поддержки Республиканской партии.

Former U.S. President Donald Trump will hold a rally on Saturday in Sarasota, Florida, his second campaign-style event of the summer as he seeks to retain his hold over the Republican Party and bolster allies ahead of the 2022 midterm elections.https://t.co/xmlus6pM1F — Sowetan LIVE (@SowetanLIVE) July 3, 2021

Митинг пройдет на фоне трагедии — обрушения жилого дома в городке Серфсайд, в результате которого погибли 24 человека и 124 числятся пропавшими без вести. По данным СМИ, губернатор штата Рон ДеСантис якобы просил отложить политическую акцию, но Трамп его не послушал.

Председатель республиканской партии округа Сарасота Джек Брилл заявил, что надеется, что бывший президент будет использовать свою речь, чтобы вдохновить избирателей в промежуточный период до выборов губернатора Флориды.

Местные СМИ сообщают, что сторонники Трампа начали собираться задолго до начала митинга. В толпе замечены люди в футболках с символикой правой организации «Гордые парни», члены которой участвовали в захвате Капитолия 6 января. Многие из пришедших одеты в красное, периодически толпа скандирует: «Трамп победил!» — и другие лозунги.

Men wearing black and gold T-shirts with the letters “PB” were spotted at the #Trump rally in #Sarasota. Some had hats on that said #ProudBoys on the back. pic.twitter.com/791jizlChF — Patricia McKnight (@Pmcknightnews) July 3, 2021

Bright and early this morning hundreds of #Trump supporters are standing in line waiting for his arrival in #Sarasota chanting #TrumpWon pic.twitter.com/DPgCnXdrxH — Patricia McKnight (@Pmcknightnews) July 3, 2021

Первый митинг Трамп провел 26 июня в Веллингтоне, штат Огайо. Там он выразил поддержку кампании своего бывшего помощника Макса Миллера. Флорида входит в небольшое число колеблющихся штатов, в которых до последнего непонятно, кто одержит верх, поэтому они так важны для кандидатов. Во время прошлых выборов Трамп и Байден в последние недели перед голосованием уделяли ключевое внимание агитации в штате.