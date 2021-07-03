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Трамп проведет второй предвыборный митинг во Флориде

  /   Обновлено: 03 июля 2021 21:05
Весь мир
Трамп проведет второй предвыборный митинг во Флориде
Prt Scr youtube.com  /  The White House

Сарасота, 3 июля. Бывший президент США Дональд Трамп 4 июля проведет митинг в Сарасоте, штат Флорида. Это его второе мероприятие в рамках предвыборной кампании и поддержки Республиканской партии.

Митинг пройдет на фоне трагедии — обрушения жилого дома в городке Серфсайд, в результате которого погибли 24 человека и 124 числятся пропавшими без вести. По данным СМИ, губернатор штата Рон ДеСантис якобы просил отложить политическую акцию, но Трамп его не послушал.

Председатель республиканской партии округа Сарасота Джек Брилл заявил, что надеется, что бывший президент будет использовать свою речь, чтобы вдохновить избирателей в промежуточный период до выборов губернатора Флориды.

Местные СМИ сообщают, что сторонники Трампа начали собираться задолго до начала митинга. В толпе замечены люди в футболках с символикой правой организации «Гордые парни», члены которой участвовали в захвате Капитолия 6 января. Многие из пришедших одеты в красное, периодически толпа скандирует: «Трамп победил!» — и другие лозунги.

Первый митинг Трамп провел 26 июня в Веллингтоне, штат Огайо. Там он выразил поддержку кампании своего бывшего помощника Макса Миллера. Флорида входит в небольшое число колеблющихся штатов, в которых до последнего непонятно, кто одержит верх, поэтому они так важны для кандидатов. Во время прошлых выборов Трамп и Байден в последние недели перед голосованием уделяли ключевое внимание агитации в штате.

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