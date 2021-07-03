Зеленский допустил отставку министра обороны Украины и главкома ВСУ

Киев, 3 июля. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности ухода в отставку министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Глава украинского государства рассказал об этом во время телепередачи «VIP с Натальей Мосейчук», которая выходит на канале «1+1».

«Нам нужна стабильная ситуация что в армии, что в Министерстве обороны. Есть ошибки, и они (Хомчак и Таран. — Прим. ред.) их исправляют. Если они все не исправят, будет другая беседа», — завил Зеленский.

По его словам, главным основанием для отставки глав минобороны и генштаба Украины станет «дефицит резких шагов» при реформировании военной отрасли страны.

Ранее сообщалось о тяжелой дилемме Зеленского в связи с серьезной экономической зависимостью Украины от Китая.