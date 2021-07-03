Минобороны Британии анонсировало совместные учения с ВСУ «Казацкая булава»

Лондон, 3 июля. На следующей неделе на Украине стартуют совместные учения ВСУ с британским Королевским полком. Маневры получили название «Казацкая Булава — 2021».

На учения вместе с украинскими военными отправится Королевский полк, от украинской стороны на полигоны прибудут бойцы из состава 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. О начале учений сообщили представители пресс-службы британского полка на официальной странице в Twitter.

Штабы как украинской бригады, так и британской армии готовились к учениям несколько месяцев. Совместные маневры, по заверению пресс-службы Королевского полка, послужат укреплению совместимости армий Британии и Украины. Тренировка пройдет на одном из общевойсковых полигонов, где бойцы продемонстрируют способность принимать тактические решения в боевой обстановке, совместное планирование и координацию при проведении совместных наступательных операций.

Другой стратегический партнер Украины — США, потратились на сумму в 4 миллиона долларов. Эта астрономическая сумма пошла на закупку жилых вагончиков, из которых были отстроены пункты базирования погранвойск в Мариуполе и Бердянске.