Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 21:50
21:46
Политика
Антонов заявил о неудовлетворенности ряда вопросов по итогам саммита в Женеве
21:45
Политика
Крым готовится к встрече Александра Лукашенко
21:41
Весь мир
Постпред РФ при ООН назвал недопустимым политизацию конфликта в эфиопском штате Тыграй
21:35
Весь мир
NdjoniSango: ЕС шантажирует ЦАР заморозкой финансовой помощи в размере 30 миллионов евро
21:34
Общество
Бабушка сестер Хачатурян умерла от коронавируса
21:29
Происшествия
Вандалы осквернили могилу Максима Марцинкевича в Москве
21:28
Спорт
Тренерский штаб Украины озвучил стартовый состав на матч Евро-2020 против Англии
21:27
Весь мир
«Раковая опухоль на теле республики»: власти ЦАР намерены бороться с коррупцией
21:21
Весь мир
Премьер-министр Ливии пригласил Путина посетить Триполи
21:11
Общество
Николай Цискаридзе оценил идею Вина Дизеля сделать мюзикл по мотивам «Форсажа»
Все новости

Туктамышева назвала «дебилом» оскорбившего теннисистку Владимира Хубулова

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:51
Спорт
Туктамышева назвала «дебилом» оскорбившего теннисистку Владимира Хубулова
instagram.com  /  @liza_tuktik

Москва, 3 июля. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева встала на защиту теннисистки Дарьи Касаткиной. Спортсменку оскорбил игрок клуба «Алания» Владимир Хубулов.

Туктамышева обычно не влезает в спортивные скандалы и споры, однако поведение футболиста Владимира Хубулова заставило ее изменить своим принципам. Игрок футбольного клуба «Алания» оскорбил теннисистку Дарью Касаткину. Он написал спортсменке в личные сообщения после ее проигрыша в турнире «Уимблдон», где она уступила Алене Остапенко. Футболист не стеснялся в выражениях и даже использовал нецензурную брань. Сама Касаткина обнародовала высказывание Хубулова.

На защиту теннисистки встали многие ее коллеги, пишет портал «Дни.ру». Заступилась за нее и фигуристка Елизавета Туктамышева. В своем Instagram-аккаунте она заявила, что таких «дебилов нужно ставить на место», ведь ни один нормальный мужчина не позволит себе так говорить о женщине.

После разгоревшегося скандала игрок «Алании» поспешил извиниться перед Дарьей Касаткиной. Позже футбольный клуб сообщил, что Хубулов был оштрафован на сумму трех месячных окладов за неподобающее поведение. Кроме того, Российский футбольный союз (РФС) проведет служебную проверку в отношении футболиста.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Туктамышева назвала «дебилом» оскорбившего теннисистку Владимира Хубулова
скандал касаткина туктамышева хабулов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru