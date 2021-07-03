Туктамышева назвала «дебилом» оскорбившего теннисистку Владимира Хубулова

Москва, 3 июля. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева встала на защиту теннисистки Дарьи Касаткиной. Спортсменку оскорбил игрок клуба «Алания» Владимир Хубулов.

Туктамышева обычно не влезает в спортивные скандалы и споры, однако поведение футболиста Владимира Хубулова заставило ее изменить своим принципам. Игрок футбольного клуба «Алания» оскорбил теннисистку Дарью Касаткину. Он написал спортсменке в личные сообщения после ее проигрыша в турнире «Уимблдон», где она уступила Алене Остапенко. Футболист не стеснялся в выражениях и даже использовал нецензурную брань. Сама Касаткина обнародовала высказывание Хубулова.

На защиту теннисистки встали многие ее коллеги, пишет портал «Дни.ру». Заступилась за нее и фигуристка Елизавета Туктамышева. В своем Instagram-аккаунте она заявила, что таких «дебилов нужно ставить на место», ведь ни один нормальный мужчина не позволит себе так говорить о женщине.

После разгоревшегося скандала игрок «Алании» поспешил извиниться перед Дарьей Касаткиной. Позже футбольный клуб сообщил, что Хубулов был оштрафован на сумму трех месячных окладов за неподобающее поведение. Кроме того, Российский футбольный союз (РФС) проведет служебную проверку в отношении футболиста.