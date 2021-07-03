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Доктор Мясников перечислил неочевидные последствия укуса клеща
Общество
Доктор Мясников перечислил неочевидные последствия укуса клеща
pixabay.com  /  WikiImages

Москва, 3 июля. Малоизвестные последствия укусов клещей перечислил популярный российский врач Александр Мясников.

Нередко укусы этих опасных насекомых могут привести к аллергии на мясо. Как правило, она проявляется в виде сыпи и тошноты, добавил Мясников.

«Это возникает через шесть-восемь часов, часто — на следующий день. Или ребенок съел мясо, после чего у него начались тошнота, боли в животе», — рассказал медик в эфире канала «Россия-1».

Кроме того, укусы некоторых из этих паукообразных могут привести к так называемому клещевому параличу. Эта болезнь проявляется в том, что человеку становится трудно дышать и у него отказывают ноги, отметил Мясников. Популярный теледоктор также добавил, что от укусов клеща сегодня умирает каждый десятый человек.

В ходе эфира доктор Мясников также перечисли россиянам главные ошибки в измерении давления. В проведении этой процедуры огромную роль играет поза, в которой находится человек. Кроме того, нужно отказаться от использования тонометра сразу после физических нагрузок, отметил теледоктор.

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