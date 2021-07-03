Премьер-министр Ливии пригласил Путина посетить Триполи

Триполи, 3 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии участвует в программе «Прямая линия с Абд аль-Хамидом Дабибой», где отвечает на вопросы граждан и подводит итоги трех месяцев работы кабмина.

Во время беседы с ведущим он затронул ряд важных тем. Глава правительства заявил, что не допустит повторения войны, а также подчеркнул, что, пока отдельные партии получают финансирование извне, полноценный внутренний контроль страны невозможен.

Кроме того, в ходе прямой линии Дабиба отметил, что надеется на скорый визит в Ливию президента России Владимира Путина.

«Нас посетили многие международные чиновники, и мы ожидаем визита президента России Владимира Путина», — заявил Абд аль-Хамид Дабиба.

#عاجل | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة: زارنا في #ليبيا العديد من المسؤولين الدوليين والعرب.. ونتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين#الوسط #WTV pic.twitter.com/r6daoMIlRV — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) July 3, 2021

В середине апреля премьер-министр Ливии посетил Москву. Он обсудил с Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования ситуации в североафриканском государстве.

Президент РФ выразил готовность содействовать политическому процессу в Триполи для достижения урегулирования кризиса в стране. Ливийский политик, в свою очередь, поблагодарил Москву за поставку отечественной вакцины «Спутник V».