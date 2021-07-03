Диетологи назвали пять главных «врагов» похудения

Москва, 3 июля. Некоторые продукты могут препятствовать снижению веса даже при регулярной физической нагрузке, предупредили диетологи.

Худеющим людям необходимо в первую очередь исключить из рациона хлеб и выпечку. Такие продукты плохо насыщают организм, а также вредны для здоровья из-за большого количества добавок. Полуфабрикаты так же опасны не только для талии, но и для сердечно-сосудистой системы.

Сухие завтраки и йогурты только «маскируются» под полезную пищу. Рекламные ролики часто советуют употреблять эти продукты на завтрак в качестве здорового питания, однако высокое содержание сахара в них, напротив, может добавить лишних сантиметров к талии.

Злаковые батончики также ошибочно причисляют к категории полезной пищи, однако диетологи готовы оспорить это суждение. Такие продукты содержат почти столько же сахара, как и обычные сладости, предупредила диетолог Елена Дороднева.