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Диетологи назвали пять главных «врагов» похудения

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:49
Общество
Диетологи назвали пять главных «врагов» похудения
pixabay.com

Москва, 3 июля. Некоторые продукты могут препятствовать снижению веса даже при регулярной физической нагрузке, предупредили диетологи.

Худеющим людям необходимо в первую очередь исключить из рациона хлеб и выпечку. Такие продукты плохо насыщают организм, а также вредны для здоровья из-за большого количества добавок. Полуфабрикаты так же опасны не только для талии, но и для сердечно-сосудистой системы.

Сухие завтраки и йогурты только «маскируются» под полезную пищу. Рекламные ролики часто советуют употреблять эти продукты на завтрак в качестве здорового питания, однако высокое содержание сахара в них, напротив, может добавить лишних сантиметров к талии.

Злаковые батончики также ошибочно причисляют к категории полезной пищи, однако диетологи готовы оспорить это суждение. Такие продукты содержат почти столько же сахара, как и обычные сладости, предупредила диетолог Елена Дороднева.

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