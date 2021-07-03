Новый виток конфликта: эксперты назвали возможные итоги спора вокруг плотины Хидасэ

Каир, 3 июля. Египетские эксперты поделились своей точкой зрения на развитие ситуации вокруг ГЭС «Возрождение» (Хидасэ), которую Эфиопия построила на Голубом Ниле.

Кризис переговорного процесса по досье плотины в настоящий момент достиг апогея. После того как Аддис-Абеба объявила о проведении второго заполнения водохранилища в одностороннем порядке, не имея соглашения с Каиром и Хартумом, Египет и Судан потребовали созыва экстренного заседания Совета Безопасности на фоне резкой критики данного шага со стороны Эфиопии.

Профессор геологии и водных ресурсов Каирского университета доктор Аббас Шараки заявил, что проблема достигла своего пика, так как Аддис-Абеба уже приступила ко второму этапу наполнения бассейна ГЭС. Свидетельством тому служит повышение уровня водохранилища Хидасэ почти на метр.

Представитель Парижа в ООН Николя де Ривьер заявил ранее, что на следующей неделе Совет Безопасности проведет экстренное заседание для обсуждения данного вопроса. Эксперт выразил предположение, что, поскольку Франция, которая является сильным союзником Каира, председательствует в Совбезе в текущем месяце, то есть все основания надеяться, что переговоры между тремя странами под эгидой Африканского союза возобновятся еще до окончания второго этапа заполнения водохранилища.

«Каир призвал Совет Безопасности в срочном порядке рассмотреть кризисную ситуацию вокруг плотины Хидасэ, потому что она может создать угрозу международной безопасности», — добавил Шараки.

Для стран, расположенных ниже по течению Нила, важно, чтобы переговоры велись под эгидой Совбеза согласно четко установленному расписанию, считает эксперт. Он отметил, что Эфиопия на первом этапе заполнения зарезервировала 4,9 млрд кубометров воды, но почти пятая часть из них была потрачена на поднятие центральной части озера, и в настоящее время власти пытаются компенсировать данную потерю.

«Египет не возражал против строительства плотины Возрождения, но мы хотим достичь соглашения, которое учтет наши права», — подытожил аналитик.

Региональный директор по водным ресурсам организации CEDARE и Арабского водного совета д-р Халед Абу Зейд также придерживается мнения, что кризис уже в самом разгаре, а поводом к нему послужило начало второго этапа заполнения водохранилища. По словам эксперта, ответственность за предпринимаемые Эфиопией шаги в данном направлении полностью лягут на плечи Совета Безопасности, если продолжатся после его заседания.

Абу Зейд указал, что возможность возобновления переговоров существует только в случае, если Аддис-Абеба не станет удерживать ранее упомянутое количество воды Нила. Перекрытие же дамбы и дальнейшее заполнение водохранилища вызовет новый виток конфликта.

Эксперт пояснил, что обращение в Совет Безопасности является очень важным шагом. Это хорошая возможность объяснить миру позицию Египта и предостеречь от рисков, связанных с продолжением кризиса.

Со своей стороны, бывший советник при министерстве ирригации Египта д-р Диа аль-Куси подверг критике заявление Франции о неспособности Совета Безопасности принять обязательную резолюцию в отношении одной из сторон. Он подчеркнул, что Египет практически исчерпал все возможные политические и гибкие решения, указав, что ситуация с ГЭС угрожает не только водной безопасности страны, но и ее будущему в целом.

«Каир в настоящий момент сталкивается с острой нехваткой времени, с одной стороны, и с политической эскалацией со стороны Эфиопии, с другой», — добавил Аль-Куси, отметив, что, судя по всем показателям, кризис в дальнейшем только усилится.

В отчете Центра исследований в области правосудия и развития говорится, что изменения климата, которые могут возникнуть в результате строительства эфиопской плотины «Возрождение», повлекут за собой катастрофические последствия. В частности, они вынудят более 150 млн жителей Египта и Судана мигрировать в европейские страны, и в первую очередь — во Францию и Италию.

Официальный представитель организации Зидан аль-Канаи утверждает, что причиной потока переселенцев станет уменьшение доли водных запасов Нила в двух странах, расположенных ниже по течению, а также потеря возможностей трудоустройства в сфере сельского хозяйства.

Предполагаемые демографические и климатические изменения, а также массовые миграции из Судана и Египта в европейские страны сопоставимы с последствиями сирийского кризиса, считает эксперт, призывая передать досье плотины Хидасэ на рассмотрение Совета Безопасности ООН.