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Перечислен список продуктов для завтрака при диабете второго типа

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:46
Общество
Перечислен список продуктов для завтрака при диабете второго типа
pixabay.com

Вашингтон, 3 июля. Эксперты по питанию указали на важность завтрака для больных диабетом второго типа и дали советы о продуктах для первого приема пищи.

Рацион питания больных диабетом второго типа составляется исходя из свойств продуктов и их способности повышать уровень сахара в крови. Эксперты указали, что при таком заболевании первый прием пищи является важным, и главное — выбрать для завтрака правильные продукты.

«Углеводы расщепляются в организме до глюкозы, и если вы едите их слишком много, это способствует перегрузке глюкозой, может вывести диабет из-под контроля», — предупредили специалисты.

Американские медики советуют отказаться от употребления белого хлеба и сдобы. На завтрак нужно есть каши из цельных круп, овощи, грибы и бобовые, а также яйца. От готовых завтраков и мюсли лучше отказаться, в них много сахара. Употребление джемов, мармелада и йогуртов свести к минимуму, подытожили медики.

Британские специалисты перечислили ранее нетипичные признаки диабета второго типа. Среди них онемение и боль в ногах, покалывание стоп.

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