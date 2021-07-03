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В Сети показали уникальные кадры с учений ВДВ под Ульяновском
Армия
В Сети показали уникальные кадры с учений ВДВ под Ульяновском
function.mil.ru

Ульяновск, 3 июля. Соединения ВДВ отработали десантирование и противодействие условному противнику в Ульяновской области. В распоряжение СМИ попали уникальные кадры тренировки.

Десантироваться ульяновским военным пришлось при помощи парашютов в тыл условного врага, после чего соединения отработали противодействие группировки вооруженных бандитов. По легенде учений, злоумышленники оккупировали целый район, как передает «Звезда».

После десантирования военные преградили путь к отступлению «бандгруппы» и зачистили территорию. Всего в тренировке приняли участие 200 военнослужащих и 20 единиц техники, включая танки и БТР.

В Киргизии тоже прошли учения по противодействию террористам, в них приняли участие военнослужащие с базы ВС РФ «Кант». Под прикрытием бронетранспортеров они блокировали «боевиков» в здании, после чего ликвидировали условное бандформирование и эвакуировали заложников.

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