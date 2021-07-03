Британцев не впечатлил открытый Гарри и Уильямом памятник принцессе Диане

Лондон, 3 июля. Герцоги Кембриджский и Сассекский считают, что памятник их матери, принцессе Диане, является символом ее выдающейся жизни и наследия.

В Instagram принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась фотография памятника леди Ди. Рядом с монументом находятся ее сыновья, которых сплотил этот важный для королевской семьи момент.

«Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силы и характер — качества, которые сделали ее силой добра и помогли изменить жизнь многих. Каждый день мы мечтаем о том, чтобы она была среди нас», — отмечается в послании.

Несмотря на восторженные отзывы принцев, памятник не впечатлил британцев. В комментариях они отметили, что у Дианы слишком «странное» выражение лица. Другие считают, что монумент получился «неплохим», но Диана достойна лучшего, пишут «Дни.Ру».

Ранее стало известно, почему на церемонии открытия памятника не присутствовала Кейт Миддлтон. Оказалось, что ее попросили предоставить сыновьям Дианы возможность поговорить наедине.