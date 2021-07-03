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Власти ЛНР назвали небоевые потери ВСУ с момента заключения перемирия
Армия
Власти ЛНР назвали небоевые потери ВСУ с момента заключения перемирия
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Луганск, 3 июля. Дополнительные меры по перемирию в Донбассе вступили в силу 27 июня 2020 года, однако с этого периода в рядах ВСУ продолжало расти число небоевых потерь среди личного состава.

Согласно данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, с момента вступления в силу режима прекращения огня оперативно-тактическая группировка (ОТГ) ВСУ «Север» потеряла 269 военнослужащих. При этом 86 бойцов погибли. Все они пострадали не во время непосредственных боевых действий. Нестройные ряды украинской армии редеют скорее за счет дезертиров, пьянства при исполнении, подрывах на собственных минных заграждениях и случаев, когда военнослужащие пренебрегают техникой безопасности при обращении с оружием.

«С момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили 269 человек, из которых 86 — безвозвратные», — говорится в сообщении.

Антирекорд в этой области установила 14-й бригада ВСУ, за год она поредела на 87 человек, в остальных подразделениях этот показатель варьируется от 3 до 63 случаев.

Ранее украинские военные подвергли минометному обстрелу окраины Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Луганск всу донбасс
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