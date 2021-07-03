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Politico подробно рассказала о новой соцсети Gettr от команды Трампа

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:42
Политика
Politico подробно рассказала о новой соцсети Gettr от команды Трампа
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 3 июля. Команда 45-го президента США Дональда Трампа разработала новую социальную сеть Gettr. Официальный запуск онлайн-платформы запланирован в воскресенье, пишет Politico.

Сервис стал ответом на блокировку аккаунтов бывшего главы государства в популярных соцсетях Twitter, Facebook и Instagram. Приложение призвано бороться с культурой отмены и способствовать продвижению здравого смысла. Также необходимость в его создании возникла из-за потребности в защите свободы слова и противостояния монополиям в информационной сфере.

Главой Gettr назначен бывший пресс-секретарь республиканца Джейсон Миллер. Обязанности консультанта поручили Тиму Мерто, который в период предвыборной кампании Трампа работал пресс-секретарем.

«Эксперты обнаружили несколько ошибок в работе Gettr, нарушающих конфиденциальность пользователей», — добавил исследователь безопасности Ашкан Солтани.

Трамп ранее заявил о намерении посетить Флориду. Визит состоится на фоне слухов о конфликте между политиком и губернатором штата Роном Десантисом.

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