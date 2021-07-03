Центральноафриканские мусульмане поблагодарили россиян за материальную помощь

Банги, 3 июля. Россияне, находящиеся с благотворительной миссией в ЦАР, сумели порадовать местных мусульман.

Представители России подарили центральноафриканцам молитвенные коврики и пожертвовали в фонд местной святыни. Жители республики поблагодарили союзников за щедрые подарки и пожелали удачи в работе.

Сегодня сотрудничество Москвы и Банги набирает обороты и становится еще крепче, этому способствует деятельность российских инструкторов, которые обучают военнослужащих африканской страны. Недавно глава Содружества офицеров за международную безопасность Иванов объявил о скором увеличении количества отечественных специалистов в республике.

Также граждане ЦАР уже не первый раз получают необходимую поддержку от представителей нашей страны. Например, недавно бизнесмен Евгений Пригожин направил гуманитарную помощь в седьмой район Банги. Тогда около 2000 человек получили продовольствие от российского предпринимателя.

#Centrafrique



Plus de 2 000 Centrafricains ont reçu une aide alimentaire: le 10 juin, le début de la distribution de l'aide humanitaire fournie par l'homme d'affaires russe Yevgeny Prigozhin a eu lieu à #Bangui. pic.twitter.com/Pj2TrEn7kE — Centrafrique-Info (@RCA_Info) June 10, 2021

Ранее подобные акции проходили и в других частях столицы, а также близлежащих городах Бимбо и Бегуа. Центральноафриканцы благодарят Пригожина и желают, чтобы отношения России и Центральноафриканской Республики развивались так же стабильно и прочно, как и сейчас.