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Центральноафриканские мусульмане поблагодарили россиян за материальную помощь
Весь мир
Центральноафриканские мусульмане поблагодарили россиян за материальную помощь
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 июля. Россияне, находящиеся с благотворительной миссией в ЦАР, сумели порадовать местных мусульман.

Представители России подарили центральноафриканцам молитвенные коврики и пожертвовали в фонд местной святыни. Жители республики поблагодарили союзников за щедрые подарки и пожелали удачи в работе.

Сегодня сотрудничество Москвы и Банги набирает обороты и становится еще крепче, этому способствует деятельность российских инструкторов, которые обучают военнослужащих африканской страны. Недавно глава Содружества офицеров за международную безопасность Иванов объявил о скором увеличении количества отечественных специалистов в республике.

Также граждане ЦАР уже не первый раз получают необходимую поддержку от представителей нашей страны. Например, недавно бизнесмен Евгений Пригожин направил гуманитарную помощь в седьмой район Банги. Тогда около 2000 человек получили продовольствие от российского предпринимателя.

Ранее подобные акции проходили и в других частях столицы, а также близлежащих городах Бимбо и Бегуа. Центральноафриканцы благодарят Пригожина и желают, чтобы отношения России и Центральноафриканской Республики развивались так же стабильно и прочно, как и сейчас.

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