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В России предложили создать новый налоговый режим для бизнеса

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:40
Экономика
В России предложили создать новый налоговый режим для бизнеса
Пресс-служба университета «Синергия»

Москва, 3 июля. Малые и средние отечественные предприятия предлагается перевести на другую форму налогообложения.

Представители малого и среднего бизнеса нуждаются в новом налоговом режиме. При этом перед определением ставки важно изучить уровень рентабельности того или иного сектора. Таким мнением с ТАСС поделился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что необходимость реформирования по части налогового законодательства уже подтверждена.

Федеральная налоговая служба в настоящее время прорабатывает потенциальное введение особого налогового режима, который будет использоваться малым бизнесом в России.

Сейчас предприятия малого и среднего сегмента могут использовать упрощенное налогообложение, единый сельхозналог, патентный подход, налог на профессиональный доход, а также общую налоговую схему.

Экономист и член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский убежден в том, что налоговые корректировки необходимо применять в отношении руководителей государственных компаний, а также чиновников.

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