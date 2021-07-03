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Луганская разведка нашла новый арсенал мощного оружия ВСУ в Донбассе

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:40
Армия
Луганская разведка нашла новый арсенал мощного оружия ВСУ в Донбассе
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Луганск, 3 июля. Тяжелое вооружение, принадлежащее ВСУ, было обнаружено луганскими ополченцами на железнодорожной станции в Рубежном, заявили в Народной милиции ЛНР.

Военнослужащим Народной милиции Луганской Народной Республики удалось обнаружить новое тяжелое вооружение украинской армии на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, орудия и бронетехника ВСУ были найдены в районе железнодорожной станции в Рубежном.

Луганская разведка нашла новый арсенал мощного оружия ВСУ, среди которого имелись зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», противотанковые орудия «Рапира», гаубицы «Лягушка», зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», а также ПТРК «Конкурс» и бронемашины, уточнил представитель луганского оборонного ведомства. Он подчеркнул, что также был выявлен факт наличия украинской бронетехники в районах населенный пунктов Золотое-2 и Попасная. По словам Филипоненко, размещая в Донбассе подобное вооружение, Киев нарушает мирные соглашения.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — констатировал официальный представитель НМ ЛНР.

Ранее представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили о новом обстреле в регионе со стороны ВСУ. По их словам, украинские войска накрыли мощным минометным огнем окраины Донецка, атаковав поселок Старомихайловка. Плотный огонь из минометов велся с позиций войск Украины, расположенных в поселке Невельское. Известно, что по населенный пункт обстреливался минами калибра 120 миллиметров.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины был спровоцирован антиконституционным госпереворотом в Киеве, произошедшем в 2014 году, однако длится противостояние до сих пор. Население Донбасса не признало новое правительство, на что власти ответили введением войск в регион. Несмотря на то, что Киев подписал Минские соглашения, населенные пункты юго-востока страны постоянно обстреливаются ВСУ, которые нарушают положения мирных договоренностей.

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украина ЛНР всу донбасс оружие
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