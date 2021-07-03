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Человеческое грудное молоко впервые воссоздано в лаборатории
Общество
Человеческое грудное молоко впервые воссоздано в лаборатории
pixabay.com

Вашингтон, 3 июля. Синтезировать грудное молоко вне организма человека впервые удалось специалистам из Соединенных Штатов.

Конечный продукт является более питательным и обладает дополнительными веществами, которых нет в натуральном молоке, рассказали специалисты. Ученые назвали свою разработку BIOMILQ.

«Большая часть сложной структуры молока может быть достигнута путем воспроизведения сложных взаимоотношений между клетками, производящими его, и условиями, которые они испытывают в организме во время лактации», — отметили ученые.

Синтезированное молоко не в полной мере повторяет человеческое. При этом оно является альтернативой для людей, которые не в состоянии обеспечить детей натуральным продуктом. Сейчас его готовят к выходу на рынок и масштабному производству.

Молочные продукты являются источником белка и легкодоступного кальция как для взрослого, так и для детского организма. Внимание на это обратила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

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