Бойцы ВСУ осуществили радиоэлектронное подавление дрона ОБСЕ

Луганск, 3 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) препятствовали работе представителей мониторинговой миссии ОБСЕ с помощью технических средств.

Бойцы ВСУ осуществили радиоэлектронное подавление наблюдательного дрона ОБСЕ, сообщили официальные представители Народной милиции ЛНР. Это произошло поблизости от населенного пункта Степной Яр в Новоайдарском районе Луганской области.

«В зоне ответственности 57-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ… зафиксировано применение станции РЭБ «Буковель-АД», — сказано в сообщении НМ ЛНР.

Ранее стало известно о крушении другого беспилотника ОБСЕ после воздействия имеющихся у ВСУ средств РЭБ.