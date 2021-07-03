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Бойцы ВСУ осуществили радиоэлектронное подавление дрона ОБСЕ
Армия
Бойцы ВСУ осуществили радиоэлектронное подавление дрона ОБСЕ
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Луганск, 3 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) препятствовали работе представителей мониторинговой миссии ОБСЕ с помощью технических средств.

Бойцы ВСУ осуществили радиоэлектронное подавление наблюдательного дрона ОБСЕ, сообщили официальные представители Народной милиции ЛНР. Это произошло поблизости от населенного пункта Степной Яр в Новоайдарском районе Луганской области.

«В зоне ответственности 57-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ… зафиксировано применение станции РЭБ «Буковель-АД», — сказано в сообщении НМ ЛНР.

Ранее стало известно о крушении другого беспилотника ОБСЕ после воздействия имеющихся у ВСУ средств РЭБ.

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