Банги, 3 июля. Политолог из США, директор «Международного фонда лучшего управления» Джеймс Уилсон заявил, что не видит необходимости присутствия миротворцев ООН (МИНУСКА) в ЦАР и раскритиковал их действия.

По его мнению, представители «голубых касок» не выполняют поставленные перед ними задачи и игнорируют случаи насилия, происходящие в африканской республике.

«Многие мировые аналитики выражают недовольство по поводу неэффективности МИНУСКА и ее сотрудников, эта организация просто не может справиться с главной задачей — защита местного населения», — рассказал американец.

Спикер напомнил, что многие центральноафриканцы подали жалобы на миротворцев в связи с многочисленными пытками, изнасилованиями, грабежами и незаконными задержаниями.

Уилсон считает, что представители международной организации прибыли в Центральноафриканскую Республику, чтобы дестабилизировать обстановку.

«Им выгодно сохранить беспорядок и хаос, чтобы продлить мандат миссии для обеспечения присутствия в стране», — дополнил он.

Эксперт заявил, что за последнее время появилось слишком много свидетельств об отрицательном влиянии «голубых касок» на обстановку в республике.

wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Он привел в пример недавние сообщения, поступившие от местных жителей, о том, что сотрудники бангладешской миссии ООН продают мины остаткам боевиков «Коалиции патриотов за перемены».

Вместе с тем он выразил негодование по поводу видеороликов, на которых радикалы вместе с несколькими миротворцами вместе тащат труп центральноафриканца в кусты, чтобы спрятать его.

Уилсон также крайне удивился, когда узнал, что представители миссии занимаются незаконным ввозом автозапчастей, за который они получают огромные штрафы от центральноафриканской таможни.

В заключение он добавил, что ООН развернула войска для того, чтобы получить контроль над полезными ископаемыми и поэтому оказывает поддержку бандформированиям, большинство которых уничтожили военнослужащие ЦАР при поддержке российских инструкторов.