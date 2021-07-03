Марокко выплатит семьям жертв террористов 560 тысяч долларов компенсации

Рабат, 3 июля. Суд Марокко вынес решение выплатить компенсацию семьям двух жертв террористического акта, совершенного сторонниками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ), в размере 5 миллионов марокканских дирхамов (560 тысяч долларов США).

В 2018 году экстремисты, лояльные ИГ, убили двух скандинавских туристок в горном курортном районе Шамхаруш, расположенном недалеко от города Марракеш. Суд вынес решение, обязывающее государство Марокко в лице главы правительства выплатить вышеупомянутую сумму родственникам погибших.

Согласно информации СМИ, эта компенсация оформлена в рамках социальной солидарности, а не потому, что марокканское государство допустило какую-либо сопутствующую ошибку. Ранее Суд пригорода столицы Сале, специализирующийся на делах о терроризме, оставил в силе смертный приговор, вынесенный трем основным обвиняемым в совершении этого преступления.

Решение было принято после того, как террористы подтвердили свои признательные показания, в соответствии с которыми они преднамеренно убили и обезглавили двух девушек, записав все на видеокамеру для дальнейшей трансляции в социальных сетях. Несмотря на то, что в Марокко законодательство предусматривает высшую меру наказания за целый ряд преступлений, на практике последний раз казнь осуществлялась в 1993 году. В настоящее время суды выносят смертный приговор, не приводя его в исполнение.