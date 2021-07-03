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РПСС выдвинет журналиста Максима Шевченко на выборы депутатов Госдумы
Политика
РПСС выдвинет журналиста Максима Шевченко на выборы депутатов Госдумы
Prt Scr youtube.com  /  ещёнепознер

Москва, 3 июля. Российская партия социальной справедливости (РПСС) выдвинет журналиста Максима Шевченко на парламентские выборы. Он возглавит общефедеральную часть списка из 11 человек.

Соответствующее решение было принято во время съезда партии, который состоялся 3 июля. По мнению Шевченко, федеральный список РПСС является самым сильным из представленных на выборах.

«Мы идем для того, чтобы победить, мы идем для того, чтобы создать фракцию в Государственной думе», — отметил журналист.

Шевченко представляет РПСС в Заксобрании Владимирской области. По российскому законодательству, прохождение минимум одного кандидата в региональный парламент позволяет партии участвовать в выборах без сбора подписей.

Партия «Гражданская платформа» ранее утвердила окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму.

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