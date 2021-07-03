Не нравится: испанец высказался об игре своей сборной на Евро-2020

Сборная Испании накануне вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв в тяжелейшем матче 1/4 финала Швейцарию в серии послематчевых пенальти. Хоть команда и является одним из претендентов на победу, но тем не менее на родине сборной ее игрой воодушевлены не все.

Мануэль Ромеро Дуэньас из Кордовы в беседе с ФАН признался, что не всегда испытывает положительные эмоции, когда смотрит на игру сборной Испании.

«Игра Испании зависит от конкретного матча. Иногда играют хорошо, но у сборной уже не тот уровень, что был когда-то, поэтому мне не очень нравится. Что касается молодых, то Испания очень недовольна тренером сборной, потому что он не взял очень хороших игроков в сборную из мадридского «Реала», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

При этом Мануэль Ромеро Дуэньас отметил, что испанцы могут победить на этом чемпионате Европы.

«[Возможно, победим на чемпионате], если выиграем Италию, что очень сложно. Хотя на этом чемпионате может произойти все что угодно. Испанию критикуют за плохую игру. Например, со швейцарцами мы играли достаточно плохо, пропустили много передач, однако вратарь спас нам жизнь. В этом случае стратегия Луиса Энрикеса не очень хорошая, но что поделать, постараемся выиграть Евро», — отметил испанец.

Pr Scr 1tv.ru / Первый канал

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