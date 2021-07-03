Расследование взрыва в Бейруте: судья обвиняет высшие эшелоны власти Ливана

В Ливане продолжается расследование прошлогодних взрывов в порту Бейрута, которое может оказаться чревато привлечением к ответственности высокопоставленных чиновников и политиков страны.

Разбирательство касается инцидента, произошедшего в начале августа 2020 года. Тогда серия мощных взрывов унес жизни 211 человек. По результатам предварительного следствия причиной трагедии назвали возгорание большого количества аммиачной селитры, хранящейся в портовых складах ненадлежащим образом.

???????? El juez que investiga la Explosión del puerto de Beirut, Tarek Bitar, ha anunciado un proceso contra altos funcionarios políticos y de seguridad, además de su intención de interrogar al primer ministro saliente, Hassan Diab. pic.twitter.com/z8ZJo2C3bm — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) July 3, 2021

Ливанский судья Тарек Битар дал ход расследованию в отношении работы ряда государственных деятелей, военных руководителей и других лиц, среди которых оказался и исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб.

Глава расследования уже обратился в правительство и министерство внутренних дел за разрешением на допрос начальника Главного управления безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима и главы госбезопасности генерал-майора Тони Салибу.

Judge Tarek Bitar is going after former ministers and senior security officers.

Bitar requested:

- immunity be lifted

- permission to prosecute from the Parliament and relevant ministries

before issuing formal charges.#beirutexplosion #BeirutBlast #مرفأ_بيروت#انفجار_بيروت pic.twitter.com/q8evLYcbYq — Sky⁷ ???????? 6433 line29 (@taekimsama) July 3, 2021

Судья направил в парламент запрос на снятие неприкосновенности с трех бывших министров: Нухада Махнука (МВД), Али Хасана Халила (Минфин) и Гази Зейтера (министерство общественных работ). Также он выдвинул обвинения четырем генералам, среди которых бывший командующий ливанской армии Жан Кахваджи и экс-глава военной разведки Камиль Дахер. При этом служитель закона пообещал, что будет преследовать и своих коллег, подозреваемых в причастности к данному трагическому инциденту.

Среди обвиняемых есть члены блока спикера парламента Ливана Набиха Берри, сотрудничающие с движением «Хезболла».

????????RENSEIGNEMENT



Le juge en charge de l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth a annoncé qu’il souhaite mettre en examen des personnalités de 1er plan, dont le premier ministre sortant @Hassan_B_Diab et le chef du renseignement libanais Abbas Ibrahim.https://t.co/NgoBpVYbMx — Projet FOX (@ProjetFOX) July 3, 2021

Тарек Битар был назначен руководителем расследования в феврале 2021 года после того как его предшественник Фади Савван был снят с должности из-за серии судебных исков от чиновников, обвиненных в халатности, ставшей причиной взрыва.

Он сразу приступил к разбирательству. Так, уже в апреле по его решению из-под стражи были освобождены несколько человек, около полугода находившихся в тюрьме в связи со взрывом. Среди них оказался офицер, незадолго до трагедии доложивший командованию об опасности, исходящей от хранившихся в порту материалов. Его начальство оставило обращение без внимания.

Семьи жертв и пострадавшие ливанцы высоко оценивают смелость служителя правосудия, решившего затронуть в своем разбирательстве представителей правящей элиты государства и не побоявшегося возможных последствий. При этом граждане заявляют, что, если вмешательство политиков вновь помешает работе судьи, они выйдут на улицы.

Victims and injured parties of the #Beirut #portexplosion issued a statement warning relevant authorities against any delay in responding to Judge Tarek Bitar's requests to lift immunity, in order to complete investigations into the case.#beirutexplosion #beirutblast #lebanon pic.twitter.com/bQyzDNIJ3M — Megaphone (@megaphone_news) July 3, 2021

Инцидент в Бейруте был признан одним из крупнейших неядерных взрывов из когда-либо зарегистрированных в мире. Из-за разрушений нескольких кварталов около 300 тысяч человек остались без жилья. Помимо 211 погибших, порядка 6500 граждан получили ранения.

Теперь Ливанские власти занимаются поиском партнеров для восстановления разрушенной инфраструктуры и устранения последствий трагедии.