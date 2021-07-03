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«Оставим прошлое позади»: Руанда восстанавливает отношения с Бурунди
Весь мир
«Оставим прошлое позади»: Руанда восстанавливает отношения с Бурунди
Global Look Press  /  © Fabian von Poser / imageBROKER.com

Кигали, 3 июля. Премьер-министр Руанды Эдуард Нгиренте призвал восстановить отношения с Бурунди. Об этом глава правительства объявил во время рабочего визита в Бужумбуру, куда он прибыл на празднование 59-го Дня независимости африканской республики.

«Я убежден, что мы готовы работать совместно над укреплением и продвижением отношений на благо нашего населения», — высказался председатель кабинета министров.

Нгиренте заявил о готовности Руанды наладить контакты с южным соседом и подчеркнул, что двум странам необходимо забыть старые обиды.

«Давайте оставим прошлое позади, пришло время открыть новую страницу. В нашей книге есть глава, которую мы пишем совместно», — объяснил руандийский чиновник.

Президент Бурунди также выступил за возвращение прежних добрососедских отношений между республиками. Он отметил, что исторический визит премьер-министра Руанды является символом политической воли руководства африканского государства по восстановлению отношений.

Ранее сообщалось, что руандийский президент Поль Кагаме встретился с главой ДРК и заключил ряд важных экономических соглашений.

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