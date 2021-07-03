Блинкен поздравил Белоруссию с годовщиной освобождения от нацистов запрещенным лозунгом

Вашингтон, 3 июля. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил белорусов с 77-летием освобождения Минска от нацистской оккупации. Он использовал в сообщении запрещенный в республике лозунг.

Блинкен опубликовал поздравительное сообщение на странице в Twitter. В нем госсекретарь использовал запрещенный лозунг «жыве Беларусь», который используют противники действующей власти.

Представитель Госдепа назвал нацистскую оккупацию жестокой. Он отметил, что Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ.

Ежегодно 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. Он совпадает с годовщиной освобождения страны от нацистов в годы Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин также направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.