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Блинкен поздравил Белоруссию с годовщиной освобождения от нацистов запрещенным лозунгом
Политика
Блинкен поздравил Белоруссию с годовщиной освобождения от нацистов запрещенным лозунгом
Global Look Press  /  Christoph Soeder/dpa

Вашингтон, 3 июля. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил белорусов с 77-летием освобождения Минска от нацистской оккупации. Он использовал в сообщении запрещенный в республике лозунг.

Блинкен опубликовал поздравительное сообщение на странице в Twitter. В нем госсекретарь использовал запрещенный лозунг «жыве Беларусь», который используют противники действующей власти.

Представитель Госдепа назвал нацистскую оккупацию жестокой. Он отметил, что Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ.

Ежегодно 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. Он совпадает с годовщиной освобождения страны от нацистов в годы Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин также направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.

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белоруссия минск блинкен оккупация
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