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Новосибирские онкологи спасли жизнь 74-летней женщине с двумя матками

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:31
Общество
Новосибирские онкологи спасли жизнь 74-летней женщине с двумя матками
pixabay.com

Новосибирск, 3 июля. Медики из областного клинического онкологического диспансера провели операцию по удалению злокачественной опухоли у 74-летней женщины.

Случай пациентки оказался крайне редким. Женщина имела две матки и два влагалища. Оказалось, что еще в молодые годы ей сделали два кесарева сечения и с тех пор она чувствовала себя хорошо, о развитии злокачественной опухоли даже не догадывалась.

В итоге операцию по удалению новообразования проводили девять хирургов. Всего процедура заняла три часа. Пенсионерке удалили опухоль диаметром в пять сантиметров и обе матки. Сейчас пациентка продолжает лечение и чувствует себя хорошо.

Распознать рак на ранних стадиях в некоторых случаях можно при помощи выявления ряда симптомов. Одним из них является дисфагия, ощущение при котором сложно глотать.

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