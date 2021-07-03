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В Индийском океане начался пожар на израильском корабле

  /   Обновлено: 03 июля 2021 20:54
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Весь мир
В Индийском океане начался пожар на израильском корабле
wikipedia.org  /  kees torn - CSAV TYNDALL & SMIT PANTHER / CC BY-SA 2.0

В акватории Индийского океана начался пожар на израильском корабле CSAV TYNDALL, передает ливанский канал «Аль-Маядин».

Сообщается, что возгорание произошло на торговом корабле, идущем из Джедды (Саудовская Аравия) в ОАЭ под флагом Либерии.

По информации ливанского канала, корабль подвергся нападению с применением неустановленного оружия, однако каких-либо подробностей о происшествии пока не сообщается. Израильское руководство подтвердило информацию о пожаре на судне.

Также об инциденте со ссылкой на ливанские СМИ сообщило и телевидение Ирана.

Отсутствие достоверных сведений не поменяло некоторым пользователям Twitter возложить вину за произошедшее на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Это не первый подобный инцидент с израильскими судами за последнее время. Ранее, 13 апреля, грузовое судно Hyperion Ray, плавающее под флагом Багамских островов, подверглось ракетной атаке в Аравийском море недалеко от порта Фуджейра (ОАЭ), жертв удалось избежать. ВМС Израиля были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Событие произошло через два дня после взрыва на иранском ядерном объекте в Натанзе провинции Исфаган и общей напряженности отношений между Тель-Авивом и Тегераном.

Также 25 февраля в Оманском заливе произошел взрыв на израильском корабле Helios Ray, принадлежавшем той же компании. В обеих атаках руководство Израиля обвинило Иран, однако каких-либо доказательств представлено не было.

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израиль иран судно
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